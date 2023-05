Un bagno di folla In 20mila a cantare sotto il temporale

Un quarto d’ora dopo l’inizio dell’atteso “concertone“ tutti i varchi sono stati chiusi: raggiunta la capienza massima di Piazza Duomo. Ovvero ventimila persone, armate di ombrelli e mantelle, si sono piazzate sotto il palco di Radio Italia Live per ascoltare dieci “big“ (fra pop, hip hop e rap) e cantare insieme a loro.

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu hanno “passato il microfono“ ad Achille Lauro e Rose Villain, dato voce al "rinnamoramento artistico" di J-Ax e DJ Jad - ovvero gil Articolo 31, acclamatissimi dal pubblico, come Colapesce e Dimartino. Tra i protagonisti Elodie, Lazza, Madame. E, ancora, I Pinguini Tattici Nucleari, Eros Ramazzotti, Tananai che si sono goduti il bagno di folla (e non solo) insieme a Tiziano Ferro, che ha chiuso il concerto. Ad accompagnarli la Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori. Metro chiusa in piazza Duomo ma orari “extra“ - fino all’una - per la M1 e la M3 per facilitare il rientro dopo una nottata di musica italiana.

Re.Mi.