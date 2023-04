Un aprile di eventi Con "Cascina aperta" si torna a vivere la natura

Un aprile con "Cascina Aperta", il ricco ciclo di eventi per vivere insieme la natura primaverile del Parco Nord Milano, a Cascina Centro Parco, con ingresso da via Clerici 150. Si comincia oggi, dalle 10.30, con il progetto "Al Bosco", con giochi per le famiglie a cura di Casa Pedagogica. Domani tutti possono immergersi nel Museo interattivo del Parco con 3 visite: ingressi alle 15, 16 e 17. Senza dimenticare, dalle 14.30, l’affascinante "Bugs Hotel Lab", il laboratorio di costruzione, con materiali naturali, di piccole case per le api solitarie Info: www.parconord.milano.it. Giuseppe Nava