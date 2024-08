Un aiuto gratuito per ordinare la spesa online

È attivo da diversi mesi, ma in questi giorni è stato più gettonato del solito, Spesa online, il servizio dedicato alla terza età e promosso dal centro Anziani. Attraverso questo servizio, tutti i mercoledì dalle 10 alle 12 è possibile recarsi al centro e insieme agli educatori ordinare la spesa che si riceverà direttamente a domicilio, senza doversi recare al supermercato e senza dover portare la spesa su per le scale. Inutile dire che la settimana prima di Ferragosto, al centro anziani rimasto aperto, sono stati molti gli over 65 a recarsi per avere la spesa a casa. E ci si aspetta lo stesso successo per la prossima settimana. Il servizio rientra nelle attività dello sportello offerte dal centro anziani che riguardano anche la preparazione dei documenti per richiedere l’Isee o lo Spid o per altre pratiche burocratiche.