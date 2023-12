Ultima Generazione, blitz in Galleria a Milano: imbrattato l’albero di Natale di Gucci

Milano, 29 dicembre 2023 – Gli attivisti per il clima di Ultima Generazione di nuovo all’attacco a Milano. Questa volta hanno imbrattato, sempre con vernice lavabile, l'albero di Natale che la casa di moda Gucci ha installato per queste festività in Galleria Vittorio Emanuele a Milano.

Gli ambientalisti sono saliti sulla pedana che sorregge l'installazione, hanno tirato fuori dagli zaini i sacchi di vernice e l'hanno lanciata. Secondo gli attivisti, “i soldi spesi per questo albero potevano essere utilizzati come fondo riparazione per alluvioni”.

L’albero Gucci al posto di Swarovski

Dopo anni di sponsorizzazione di Swarovski, la tradizionale installazione nell’Ottagono di Milano è stata affidata alla maison di moda del gruppo francese Kering (lo stesso di Yves Saint Laurent, Balenciaga e Bottega Veneta).

L’albero di Gucci (realizzato attraverso la società Luxury Goods Italia spa) si chiama “The Gift of Love” e rappresenta una piramide di pacchi regalo dalla forma bombata, la stessa scelta dalla griffe per le sue vetrine natalizie. E’ stato acceso dal sindaco Giuseppe Sala nella serata del 4 dicembre scorso.

L'albero di Gucci nell'Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele

Le polemiche

Abituati alla versione più classica dell’azienda di gioielli austriaca, sui social i milanesi si sono divisi sui giudizi alla nuova decorazione. C’è chi ne ha esaltato l’originalità (pochini, a dire il vero) e chi invece lo ha bollato come “inguardabile”, “tristissimo”, qualcuno addirittura si è spinto a definirlo “un’albero di airbag” o “una catasta di cuscini”.