Da Forte dei Marmi a Porto Cervo, puntando su Milano: i Twiga passano da Briatore a Del Vecchio junior

Milano – I locali targati Twiga di Flavio Briatore, passano a Lmdv Hospitality, holding di Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio. Nuova proprietà e progetti di rilancio quindi per i Twiga di Forte dei Marmi, Londra, Doha, Baia Beniamin (Ventimiglia) e lo storico Billionaire a Porto Cervo. Ai quali si aggiunge un nuovo Twiga a Milano, che dovrebbe aprire a settembre nel palazzo di via Turati 29 (tra Porta Venezia e Brera) che un tempo ospitava locali per striptease.

Il piano di Lmdv Hospitality prevede alcune novità sostanziali per i locali di lusso creati da Briatore. Una strategia che passa innanzitutto dalla valorizzazione del brand Vesta, attualmente nome di due ristoranti, a Milano e Marina di Pietrasanta. A Forte dei Marmi, Vesta si trasferirà all’interno del Twiga, mentre il precedente spazio che lo ospitava diventerà il nuovo stabilimento balneare Casa Fiori Chiari (prendendo quindi il nome di uno dei ristoranti milanesi del gruppo, nel cuore di Brera). In Sardegna, l’ex Billionaire verrà convertito in un nuovo Twiga, all’interno del quale sorgeranno due ristoranti: Casa Fiori Chiari e Vesta. Anche Montecarlo e Baia Beniamin vedranno l’inserimento del brand Vesta come ristorante all’interno dei Twiga.

Per il restyling delle strutture a Forte dei Marmi Lmdv ha ingaggiato lo studio milanese Fanti Bozzetti Menegon, mentre le location di Montecarlo e Porto Cervo saranno affidate all’architetto Stefano Belingardi. In base a quanto comunicato dalla società di Del Vecchio junior, con l’acquisizione degli storici beach club di Briatore nasce un gruppo da circa 600 dipendenti e 50 milioni di euro di fatturato nel 2024 che, con i piani di rilancio nelle varie location, stima di superare i 60 milioni nel 2025.

Quanto l’operazione sia strategica per il nuovo gruppo di casa Del Vecchio è confermato dalle parole di Leonardo Maria: "L’acquisizione del Twiga rappresenta un passo fondamentale per la crescita di Lmdv Hospitality. Questo progetto non è solo un investimento, come il Twiga non è solo un brand, ma un impegno a valorizzare e ridefinire l’hospitality in Italia e all’estero”.

Una visione condivisa da Flavio Briatore: "Twiga è stata un’icona dell’intrattenimento di lusso e uno dei brand più prestigiosi del nostro gruppo. Oggi è arrivato il momento di affidarlo a una realtà capace di valorizzarne il futuro con una visione strutturata e ambiziosa”. E l’ambizione sembra proprio non mancare in casa Lmdv. “Stiamo ridefinendo gli standard dell’ospitalità in Italia e nel mondo – dice Marco Talarico, ad di Lmdv Capital e amministratore unico di Lmdv Hospitality – Presto la Versilia vivrà una trasformazione epocale e le nuove aperture rafforzeranno la nostra presenza su scala globale. Stiamo costruendo qualcosa di unico: un gruppo italiano che non si limita a crescere, ma che punta a essere un punto di riferimento nel panorama internazionale dell’hospitality”.