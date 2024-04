Tutti insieme per Peace Run. Centinaia di disegni dagli alunni

Ha preso il via da Cesano la tappa italiana della "Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run": una fiaccolata a staffetta in cui gruppi internazionali di corridori "superano i confini geografici, politici, culturali e sociali mettendo in contatto scuole, comunità e atleti per sviluppare una cultura della pace", spiegano dal Comune. La corsa è iniziata il 6 marzo in Vaticano, con l’accensione della fiaccola da parte di papa Francesco. Da Roma, la fiaccola è stata portata in Portogallo e da qui è cominciato il percorso europeo 2024, che porterà la corsa attraverso 27 nazioni. La tappa italiana della "Peace Run", dopo l’avvio a Cesano lo scorso weekend, si concluderà il 25 aprile a Tarvisio, in Friuli-Venezia Giulia, dove il testimone della fiaccola verrà passato alla Slovenia. Il team della "Peace Run" è composto da 12 atleti provenienti da Croazia, Lettonia, Portogallo, Kazakistan, Svizzera e Gran Bretagna. Gli sportivi hanno visitato le scuole dell’Istituto Alessandrini di Cesano e raccolto centinaia di disegni realizzati dagli studenti. Alcune opere verranno portate a Roma, per un’esposizione con oltre 700 disegni di studenti di 130 nazioni, altre saranno esposte dal 29 aprile al 5 maggio nella corte di Villa Marazzi, all’interno della rassegna della "Settimana della pace" con diversi appuntamenti. Nel parco Pertini verrà realizzato un murale sul tema e nella Sala delle carrozze di Villa Marazzi sarà allestita la "Mostra Jharna-Kala" con opere di Sri Chinmoy, maestro spirituale e filosofo che ha dato il via al movimento incentrato sulla meditazione, ispirato alle tradizioni hindu.

E ancora, inaugurazione del "Sentiero di pace" all’interno del Parco Natura, con aforismi sul tema; concerti dell’ensemble "Mountain Silence", in collaborazione con la Ricordi Music School, e conferenza dal titolo "A new world of peace. Come costruire un mondo di pace", tenuta da Devashishu Torpy, direttore della "Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run" in Europa. A chiusura della "Settimana della pace", domenica 5 maggio la "Peace Run" sfilerà per le vie di Cesano insieme a famiglie e bambini, portando lo striscione, lungo oltre 100 metri, realizzato in collaborazione con le scuole e le associazioni.

Francesca Grillo