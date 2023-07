Perché Milano deserta piace ai turisti? Record a metà estate: oltre 5 milioni di arrivi in città

A fronte di una città deserta a causa delle temperature proibitive della stagione estiva, che è entrata da poco nella sua fase più acuta, ne compare un’altra in perenne movimento. La seconda è quella multilingue e multietnica che risponde al nome della Milano turistica, rappresentata dai milioni di visitatori che ogni anno come sciami d’api prendono d’assalto o transitano per il capoluogo lombardo.

I primi mesi del 2023 però hanno segnato numeri che hanno superato ogni lungimirante aspettativa. Complessivamente nel semestre iniziale dell’anno sono stati registrati 4.060.981 arrivi in città e oltre 5,5 milioni nell’area urbana. Un numero di presenze superiore al 2019, anno d’oro del turismo milanese, che a maggio ha toccato i 790.281 arrivi (+22% sul 2019) e a giugno i 752.695 in città e il 1.034.638 nell’area urbana. Risultati che sono stati accolti con successo dal comune.

"Siamo molto soddisfatti, il superamento ogni mese dei livelli pre-Covid, con lo storico picco di arrivi a maggio, mese con il più alto numero di turisti mai raggiunto prima, dimostra che Milano non ha perso di interesse nel periodo pandemico" aveva commentato l’assessora al Turismo Martina Riva.

Un piano di accoglienza che era stato in parte preventivato attraverso un programma di potenziamento del sistema ferroviario lombardo e delle tratte più percorse dai turisti. Una su tutte quella che congiunge Verona a Milano, due mete imperdibili per chi viaggia in Italia, passando per alcune delle città più amate dai turisti e non solo: Brescia, Peschiera e Desenzano del Garda.

Sulla linea, nei fine settimana, è stato intensificato il servizio aggiungendo una corsa ogni 30 minuti negli orari a maggiore domanda e aumentato il numero di posti a sedere offerti grazie ai nuovi treni Caravaggio: 31.005 al giorno di viaggiatori nei giorni feriali (+32% rispetto al 2021) e 34.968 al giorno la domenica e nei festivi, segnando un +47%, quasi il doppio rispetto al 2021.

A esultare sono anche gli stessi turisti di confine che nell’ultimo week end, approfittando dei numerosi concerti ed eventi organizzati a Milano, hanno fatto tappa nelle località balneari della zona. Partendo dal capoluogo lombardo, infatti, in meno di due ore è possibile raggiungere “la perla delle isole e delle penisole“, Sirmione, i lidi attrezzati e i parchi acquatici che animano le coste del Lago di Garda.