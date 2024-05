Turisti accerchiati dal branco sul Naviglio Pavese: arrivano i carabinieri, 2 arrestati

Milano – Violento tentativo di rapina nella notte tra venerdì e sabato lungo il Naviglio Pavese. Un gruppo di nordafricani ha circondato due turisti stranieri con bastoni e bottiglie di vetro per rapinare un orologio a uno dei due: solo una delle vittime è stata medicata sul posto dai sanitari di Areu, ma non ha avuto bisogno di un passaggio in pronto soccorso. Due degli aggressori, entrambi marocchini di 30 e 35 anni, sono stati arrestati dagli agenti delle Volanti.

L'assalto

Stando alle prime informazioni, poco prima delle 4.30, un ventiquattrenne ecuadoriano e un ventiseienne statunitense sono stati bloccati e accerchiati da persone armate di bastoni e bottiglie: l'obiettivo degli aggressori era l'orologio che uno dei due indossava al polso, peraltro di poco valore. Le vittime hanno resistito al tentativo di rapina.

L'intervento

Nel frattempo, alcuni passanti, reduci dalla serata trascorsa nei locali di via Ascanio Sforza, hanno allertato il 112. Lampeggianti e sirene delle pattuglie dell'Ufficio prevenzione generale della Questura hanno spinto gli aggressori a scappare, ma due sono stati fermati; i poliziotti hanno anche attivato il taser d'ordinanza per costringere gli uomini a gettare a terra i bastoni. Non c'è stato bisogno di attivare la pistola elettrica: è bastata la vista del puntatore rosso che precede lo sparo dei dardi per far arrendere i due marocchini di 30 e 35 anni poi finiti in manette. Entrambi irregolari e con precedenti, sono stati accompagnati a San Vittore.