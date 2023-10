Milano, turista straniera denuncia: "Derubata di gioielli per 700mila euro in hotel di lusso"

Milano, 29 ottobre 2023 – Un controllo, l’ultimo, ma a vuoto, nella sua casa di Montecarlo, e poi il ritorno a Milano e la chiamata ai carabinieri. Una facoltosa turista straniera 77enne, ospite di uno dei più lussuosi hotel del centro di Milano, ha denunciato ai carabinieri della compagnia Duomo un presunto furto di gioielli per un valore stimato di circa 700mila euro.

La donna si è presentata nel pomeriggio di ieri all’accoglienza del noto hotel, alle spalle di via Manzoni, raccontando che qualcuno le aveva sottratto, questa settimana, durante un soggiorno nella struttura, una preziosa trousse di gioielli che aveva portato con sé. Arrivata martedì scorso, ha poi lasciato la stanza sabato: ai militari ha raccontato di aver riposto i gioielli nella cassaforte di sicurezza della suite in cui alloggiava ma di non averli più ritrovati al momento della sua partenza. Una volta ritornata a casa ha fatto alcune ulteriori verifiche per concludere però che i monili le sono stati rubati a Milano.

I carabinieri della compagnia Duomo, e il personale della sicurezza, hanno già effettuato rilievi e ascoltato alcuni testimoni per accertare l’accaduto, anche per capire se il furto è effettivamente avvenuto all’interno della struttura e chi possa aver avuto accesso alla suite.