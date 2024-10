Turisti a Milano, settembre da record: crescita del 6,3% sul 2023. Ecco perché

Milano – In crescita. Ancora una volta. A settembre il numero di turisti a Milano è aumentato del 6,3% rispetto allo stesso mese del 2023. In numeri assoluti, il mese scorso sono arrivate 792.810 persone, più che nel mese di agosto (721.749).

Un trend in costante salita, quello dell’arrivo di visitatori italiani e stranieri nel capoluogo lombardo nel confronto tra 2024 e 2023. I tempi dell’emergenza Covid sono ormai dimenticati. A settembre dati in crescita anche in tutta la Città metropolitana (6,1%) e nell’area urbana (5,5%). E nel 2024 i dati sugli arrivi in città hanno sempre registrato un segno positivo rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. Il mese migliore in assoluto è stato luglio con 882.534 visitatori (+1,3% rispetto all’anno prima), mentre quello peggiore è stato gennaio, con 572.475 turisti, comunque in aumento del 5,6% in confronto con il gennaio 2023.

L’assessora comunale al Turismo Martina Riva guarda i dati forniti dalle Questure di Milano e di Monza e Brianza e commenta: “I dati relativi al mese di settembre confermano nuovamente non solo il trend positivo di presenze turistiche, ma anche la capacità di Milano di attrarre giovani provenienti da tutto il mondo. Sempre più ragazze e ragazzi scelgono Milano, attratti dall’ampia offerta culturale, dalle proposte legate al tempo libero, dalla vivace vita sociale”.

Non solo. “È in crescita anche la partecipazione ai convegni internazionali di alto profilo scientifico – continua Riva –. Oltre 60 mila presenze per il CPhI, fiera mondiale dell’industria farmaceutica, e 11 mila partecipanti per IAC, il congresso internazionale di astronautica”.

Riva, infine, aggiunge che da ottobre Milano è diventata ancor più a misura di turista grazie all’apertura dell’intera tratta della nuova linea 4 della metropolitana, la linea Blu: “Dal 12 ottobre poi, con l’apertura definitiva della linea M4, l’aeroporto di Linate è perfettamente collegato con l’intero asse cittadino est-ovest, rendendo ancora più agevole l’accesso a Milano per turisti e visitatori”.