Prezzi case a Milano: un appartamento in una zona prestigiosa può arrivare a 24mila euro al metro quadro. I quartieri più ricercati

Milano – Prezzi delle case? A Milano in certe zone si arriva a spendere fino a 24mila euro al metro quadro. Nonostante il generale calo delle compravendite, nel primo semestre del 2024 il mercato immobiliare del pregio, a Milano, ha continuato a tenere, con impatti minimi o nulli sui prezzi per via della rigidità dell'offerta. È quanto emerge dal rapporto realizzato da Engel & Völkers, società leader nell'intermediazione di immobili residenziali e commerciali di lusso, in collaborazione e con il supporto scientifico della società Nomisma, relativo ai primi sei mesi dell'anno.

Il punto

"Nel primo semestre del 2024 il mercato residenziale italiano sembra avere attenuato la tendenza alla flessione degli scambi registrata fin dall'inizio del 2023- spiega Luca Dondi dall'Orologio di Nomisma-. Il risultato del secondo trimestre dell'anno ha infatti evidenziato un leggero incremento tendenziale nell'ordine del +1,2%, alimentato da un incremento dei mutui relativi a nuovi contratti erogati. Il mercato di Milano sconta ancora un calo semestrale piuttosto marcato nell'ordine del -10,1%, mentre si conferma tuttora performante in corrispondenza del segmento del pregio, alla luce della minore dipendenza da credito".

Domanda in continua crescita

Secondo l'analisi, gli immobili di lusso con quotazioni di vendita oltre i 2 milioni di euro, situati in zone prestigiose della città e in buono stato di manutenzione sono caratterizzati da una domanda in continua crescita, sostenuta per lo più dagli acquirenti stranieri. Riguardo alla domanda domestica, il centro storico si conferma interessante per la domanda più giovane e per gli investitori che guardano alle opportunità di affitto legate al turismo, mentre le famiglie indirizzano le proprie preferenze verso zone più decentrate, caratterizzate da buoni servizi e collegamenti.

I prezzi quartiere per quartiere

A questo proposito, le zone particolarmente richieste sono quelle interessate da interventi di riqualificazione urbana, soprattutto se ben collegate al centro. I tempi di assorbimento degli immobili in vendita sono stabili rispetto al semestre precedente, mantenendosi intorno ai 2-3 mesi per gli immobili in buoni condizioni e raggiungendo massimo i 6 mesi per quelli da ristrutturare. Quanto ai prezzi, il mercato risulta stazionario con un range molto ampio: si oscilla dai 24.000 euro al metro quadro per le proprietà ristrutturate al nuovo nel Quadrilatero ai 4.200 euro nella zona ovest, soprattutto nei quartieri di Gambara-Bande Nere e San Siro. Si raggiungono quotazioni alte anche a Brera e nella zona Castello-Foro Buonaparte, dove sono richiesti anche 21.000 euro al metro quadro. Stabili tra i 18.000 e i 19.000 euro i valori massimi di San Babila e Cordusio, mentre nella zona ovest si arriva a 10.000 euro al metro quadro per i quartieri di Sempione-Arco della Pace-Chinatown e Vercelli-Washington.

A City Life i prezzi sfiorano i 15.000 euro al metro quadro. Più basse le quotazioni nella zona est della città che variano dai 4.500 euro al metro quadro della Città Studi ai 9.600 euro nelle zone di Porta Venezia e Indipendenza, Cinque Giornate e XXII Marzo. Nella zona nord, i prezzi variano per la presenza concomitante di sviluppi residenziali di grande pregio e di aree meno prestigiose. Nei quartieri di Porta Nuova-XXV Aprile e Garibaldi-Moscova-Arena le quotazioni medie raggiungono rispettivamente 19.900 euro e 13.000 euro al metro quadro. Le zone di Centrale-Loreto e Isola-Gioia-Maggiolina confermano il range compreso tra 5.250 euro e 7.200 euro al metro quadrato. Nella zona sud, i prezzi variano dai 6.250 euro al metro quadrato di Medaglie d'Oro-Lodi agli 11.250 euro al metro quadro di Porta Romana-Crocetta-Quadronno.

Cosa c’entrano le Olimpiadi

Per quanto riguarda gli affitti, i canoni minimi e massimi continuano a crescere in tutte le zone, ad eccezione della zona sud dove sono stabili. Guardando al proseguimento dell'anno, "ci aspettiamo un miglioramento del mercato milanese- dice Roberto Magaglio di Engel & Völkers Milano-, con prezzi medi in leggera crescita grazie alla continua spinta degli stranieri di rientro e della progressiva riduzione dei tassi di interesse oltre che dell'avvicinarsi dell'appuntamento con le Olimpiadi invernali". La speranza è che la riduzione dei tassi "consentirà una maggior conversione delle intenzioni di acquisto sempre su buoni livelli specie nella fascia di mercato più bassa", conclude Magaglio. (Pma/ Dire) 13:26 03-10-24