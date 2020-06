Ville in campagna, case immerse nel verde, preferibilmente senza uscire dai confini della regione. Quest’anno il turismo del lombardi è “local“, secondo quanto emerge da una rilevazione di Airbnb sulle ricerche effettuate a maggio sulla piattaforma da parte di persone residenti nella regione. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il 2020 segna infatti un +30% di ricerche di case in campagna, corrispondenti al 10% delle richieste totali degli utenti. L’85% dei viaggiatori lombardi è interessato a mete in Italia, con un aumento del 35% rispetto allo stesso periodo del 2019. Le mete più ricercate sono addirittura all’interno dei confini regionali, seguite dal Trentino Alto Adige. E nella regione le zone più ambite dai turisti lombardi sono Valtellina, Orobie e lago di Como. Crollano la Riviera romagnola e il Salento, per anni nella top ten, e si consolida la tendenza ai soggiorni lunghi.

