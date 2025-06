Turbolenza su un volo Milano-Berlino, paura tra i passeggeri: atterraggio d’emergenza e nove feriti

Milano, 5 giugno 2025 – Momenti di paura e panico durante un viaggio aereo. Mercoledì sera, 4 giugno, un volo della compagnia Ryanair, partito da Berlino e diretto a Milano, ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Memmingen, nella regione bavarese dell'Alta Algovia, a seguito di una forte turbolenza, provocata da avverse condizioni meteorologiche. La notizia è stata riporta dall'agenzia Dpa e da alcuni organi di stampa tedeschi.

Il maltempo

Nella giornata di ieri, mercoledì 4 giugno, la Germania meridionale è stata colpita dal maltempo. Pioggia e nubifragi hanno causato numerosi danni in diverse città. In particolare, si legge sul quotidiano tedesco Die Welt, a Ulm diverse abitazioni si sono allagate e sono state rese inagibili.

Forte turbolenza in volo

Il passaggio del maltempo ha anche causato una forte turbolenza a un aereo passeggeri Ryanair, costringendolo a un atterraggio di emergenza non programmato all'aeroporto di Memmingen, in Baviera.

Nove feriti

Su 185 persone a bordo, nove (otto passeggeri e un membro dell’equipaggio) sarebbero rimaste ferite. Tre di loro sono state trasportate in ospedale: un bambino di due anni ha riportato contusioni, una donna ha riportato una ferita alla testa e un altro passeggero ha lamentato mal di schiena.

Un passeggero ha dichiarato al quotidiano tedesco Bild: “Non avevo mai avuto paura prima, ma in quel momento ho pensato che l'aereo si sarebbe schiantato o si sarebbe ribaltato”.

Bus sostitutivi

Poiché l'autorità per l'aviazione della Baviera meridionale non ha subito autorizzato un volo di collegamento, la compagnia aerea ha organizzato trasferimenti in autobus per il viaggio fino a Milano.

Le scuse di Ryanair

“Il volo FR8 da Berlino a Milano del 4 giugno è stato deviato su Memmingen a seguito di turbolenze in volo. Il comandante ha richiesto assistenza medica e l'aereo è atterrato regolarmente. Per garantire ai passeggeri di raggiungere la destinazione finale il prima possibile, è stato organizzato un trasporto alternativo da Memmingen a Milano la notte stessa, oltre a un volo sostitutivo la mattina seguente”, ha fatto sapere la compagnia lowcost irlandese Ryanair in una nota. E ha aggiunto: “Ci scusiamo sinceramente con i passeggeri coinvolti per il disagio causato dalla deviazione”.