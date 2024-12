La nuova vita dei tunnel ferroviari: museo a cielo aperto e skate park

Milano - È stato inaugurato ieri Tunnel Boulevard, l’opera di riqualificazione dell’area dei tunnel sotto la ferrovia in via Pontano, a nord di piazzale Loreto. In mattinata è stato anche aperto il nuovo skatepark di via Merano: un’half pipe coperta all’interno della galleria la cui volta è decorata da un’opera di stree art.

Ideatrice del progetto di riqualificazione dei quattro tunnel ferroviari, tra viale Monza e via Padova, è T12 Lab che si è aggiudicata il bando promosso da LifeGate e IGT. Le opere hanno previsto interventi di riqualificazione muraria, tinteggiatura e pulizia, implementazione dell’illuminazione ed eliminazione di parcheggi abusivi. Le nuove aree pedonali sono nate per valorizzare le opere di street urban presenti lungo via Pontano, un museo all’aria aperta. Lo skate park di via Merano è stato progettato dall’architetta Elisabetta Bianchessi con le decorazione degli artisti Boris Veliz e Alejandro Castillo, che hanno creato il murales Alfabeto Universale, uno sguardo multiculturale attraverso l’utilizzo delle lettere che provengono da ogni lingua del mondo.

“Il progetto - ha detto l’assessora al Decentramento Gaia Romani - è frutto di un percorso nato dal basso. Restituiamo alla cittadinanza un luogo rigenerato e dal grande valore artistico. I sottopassi ferroviari, spesso poco frequentati perché considerati insicuri, sono diventati una galleria d’arte pubblica. Uno spazio nuovo dove incontrarsi e far crescere occasioni di comunità e inclusione sociale”.