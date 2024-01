Truffa Milano Card, su Facebook la tessera super scontata a 2 euro per viaggiare un anno sui mezzi pubblici. Atm avverte: “Tutto falso”

Vendevano a 2 euro un abbonamento di 12 mesi per corse illimitate su metro e tram Atm sostenendo l’esistenza di una “promozione frutto della partnership tra Metropolitana di Milano, ATM e con il supporto del governo cittadino”. La verità è che si tratta di una truffa.

Questa volta i cyber-criminali l’avevano pensata nei dettagli: su Facebook si spacciavano per la pagina ufficiale di MilanoCard, un servizio per turisti che, per un tempo che varia da uno a tre giorni, offre a prezzi vantaggiosi viaggi illimitati sui mezzi pubblici, oltre ad audioguide e l'accesso alle "principali attrazioni turistiche della città". Sul sito sono presenti diverse formule. Generalmente il costo di queste offerte si aggira tra i 20 i 30 euro.

La pagina “fake” era uguale in tutto e per tutto a quella del servizio ufficiale. Sotto i post che annunciano l'offerta-truffa si trovano anche diversi commenti di presunti consumatori soddisfatti: "Abbiamo chiamato oggi Metropolitana di Milano e ATM. Hanno confermato che questa promozione è stata effettivamente lanciata online con il supporto del governo. Quindi, non esitate". Anche in questo caso però c’è l’inganno: dietro i consumatori soddisfatti si nascondono infatti bot.

La diffusione di questa truffa sui social ha costretto la pagina ufficiale MilanoCard a pubblicare un post in cui si denunciava il raggiro: "In questi giorni, una pagina Facebook falsa sta facendo post come questi. Per favore tenete presente che si tratta di una truffa, l'unica pagina ufficiale di MilanoCard è la nostra".

Anche Atm, probabilmente tempestata di mail e telefonate, ha dovuto pubblicare una nota per fare chiarezza. "Atm non sta promuovendo offerte commerciali su Facebook", il titolo del breve comunicato, che poi entra nello specifico. "In merito alla presunta offerta commerciale, veicolata in questi giorni dalla pagina Facebook di un operatore di servizi, secondo la quale sarebbe possibile ottenere una carta per 12 mesi di viaggi gratuiti in metropolitana. Atm precisa di essere completamente estranea all'iniziativa, nonché di non aver nessun accordo commerciale o di altro tipo con l'operatore".