Rintracciato uno dei due minori evasi dal carcere Beccaria: era alla stazione di Garbagnate Milanese

È stato rintracciato dai Carabinieri verso le 2.30 di questa notte, alla stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese, uno dei due detenuti minorenni evasi ieri pomeriggio dall'Istituto Penale per minorenni Cesare Beccaria di Milano. Lo rende noto Gennarino De Fazio, segretario della Uilpa, sindacato della polizia penitenziaria. “Sono ancora in corso le ricerche dell'altro fuggiasco, ma siamo ottimisti. Non altrettanto ottimismo possiamo esprimere, invece, sulle sorti delle carceri, per minori e adulti, che continuano a essere abbandonate a se stesse. Singolare, anche dopo simili episodi, il silenzio del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio” rileva infine De Fazio.

Il carcere Beccaria di Milano

La fuga

I due, secondo quanto spiegato ieri da personale del carcere minorile milanese, al centro di tante polemiche, avrebbero approfittato nel pomeriggio della scarsa sorveglianza per scavalcare un paio di recinzioni nella zona dei passeggio, quella dedicata ai momenti all'aria aperta, lato Cpa (il centro di prima accoglienza) del Minorile. Prima si sono inerpicati usando un palo come appoggio, e poi hanno scavalcato un cancello carraio principale. Sulle loro tracce, oltre alla sezione investigativa della Polizia penitenziaria, Carabinieri e Polizia. I due erano stati visti prendere la metropolitana alla stazione della linea 1 di Bisceglie, che si trova a poche centinaia di metri dal carcere, poi più nulla. Fino alla cattura di un fuggiasco alla stazione Trenord di Garbagnate, nell’hinterland milanese.

Chi sono

Entrambi 16enni, uno italiano e l'altro marocchino. Il primo, nato in provincia di Como era entrato all'istituto minorile lo scorso 11 giugno per scontare una condanna definitiva a poco meno di un anno per rapina e contestualmente per un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per lo stesso reato. Sempre per rapina era stato arrestato il 14 maggio scorso, su ordine del gip del Tribunale dei minorenni di Milano, l'altro fuggiasco, nato in Marocco e di un anno più grande ma che deve ancora compiere 17 anni.