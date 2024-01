Trovata refurtiva per migliaia di euro nel furgone rubato e lasciato in sosta

Furgone sospetto in un parcheggio di Ponte Sesto. Una cittadina chiama la polizia locale e gli agenti scoprono migliaia di euro di refurtiva all’interno del cassone. La polizia locale di Rozzano è intervenuta domenica effettuando un significativo sequestro di merce nascosta a bordo di un mezzo anch’esso risultato rubato. Giunti sul posto gli agenti hanno scoperto dai primi accertamenti che l’automezzo, sprovvisto di targhe, era di provenienza furtiva. La cabina guida era accessibile ma al suo interno non c’erano le chiavi per effettuare i controlli nel cassone. Nel corso dei controlli gli agenti sono riusciti a scovare le chiavi di apertura del furgone che erano state nascoste dagli autori del furto in un vano sopra la ruota. Il recupero delle chiavi ha consentito quindi agli agenti di aprire il portellone posteriore del furgone. Il mezzo è risultato carico di merce nuova, tra cui elettrodomestici e altri oggetti per un valore complessivo stimato in decine di migliaia di euro. Attualmente sono in corso indagini approfondite per risalire alla provenienza della merce e procedere all’identificazione dei responsabili. È verosimile che i ladri abbiamo lasciato il furgone con la refurtiva in una zona che ritenevano sicura e che l’avrebbero ripreso una volta piazzata la merce. Qualcosa è andato storto. O i ladri non hanno trovato un acquirente oppure sono stati impossibilitati a tornare a recuperare il furgone.

"L’operazione della polizia locale testimonia l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni nel contrastare attività illecite e conferma l’impegno della polizia locale nel garantire la sicurezza della comunità" spiegano dal Comune.

Massimiliano Saggese