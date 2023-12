Trovare lavoro è più facile con il Job Club

Nuove iniziative per aiutare i giovani a inserirsi nel mondo del lavoro. Afol Metropolitana e l’amministrazione comunale hanno organizzato una giornata Job Club con l’obiettivo di dare informazioni e consigli utili sugli strumenti e sulle modalità per presentarsi in maniera ottimale in azienda, spiegando come oggi le imprese impostano l’attività di selezione del personale. L’incontro si è tenuto nella sala consiliare di via Viquarterio. Presenti l‘assessore al lavoro del Comune di Pieve Emanuele Giovanni Rappocciolo e i responsabili di Afol Metropolitana. Ospite dell’evento Tigotà, il brand di prodotti per chi ama prendersi cura di sé e della propria casa che conta più di 700 negozi in Italia. Il marchio ha illustrato direttamente le proprie modalità di reclutamento e l’attuale campagna di assunzione di nuovo personale. Un‘iniziativa che ha riscosso un massiccio successo. "Siamo molto contenti di iniziative di questo genere – spiega l’assessore al lavorò Rappocciolo (nella foto) – stiamo attraversando un momento difficile, dove si fa sempre più fatica a entrare nel mondo del lavoro. Il servizio che offriamo al centro per l’impiego vuole essere vicino soprattutto alle persone più in difficoltà".

A dare impulso a queste iniziative anche lo sportello lavoro, aperto il giovedì dalle 9 alle 12. "È un punto di riferimento per i cittadini e per le imprese in tema di lavoro, orientamento e formazione – aggiunge Rappocciolo –. Gli operatori dello sportello forniscono informazioni e orientamento sulle attività e i progetti di Afol". Mas.Sag.