Rubano i trolley ai turisti in attesa dei bus per Malpensa: bloccati tre algerini

Milano, 20 aprile 2024 – Si erano divisi i compiti con precisione, alimentando il sospetto che la loro fosse una “routine” rodata nel tempo e non un blitz estemporaneo. Stavolta, però, a tre giovani algerini ladri di valigie, è andata male. Merito del colpo d’occhio degli agenti della polizia ferroviaria di Milano, impegnati in un servizio anti borseggio nella zona della Stazione centrale.

Polizia ferroviaria in stazione centrale a Milano (Archivio)

I poliziotti hanno notato tre persone in piazza IV Novembre, intente a osservare con grande attenzione i bagagli appoggiati a terra dai turisti lungo la banchina riservata agli autobus in arrivo e in partenza per l’aeroporto di Malpensa. Uno dei tre, il più anziano, un ventottenne, si occupava di monitorare l’eventuale presenza di forze dell’ordine, tenendo i contatti telefonici con gli altri due. Un altro, invece, aveva il compito di distrarre il personale di bordo degli autobus, impegnato nel controllo dei viaggiatori. A entrare in azione è stato il terzo, anche lui minorenne, che si è impossessato di due trolley, dandosela a gambe.

La scena, però, non è passata inosservata agli agenti della Polfer, che sono riusciti ad acciuffare tutti i componenti del terzetto. Il più anziano dei tre è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato in concorso. “Solo” una denuncia, invece, per i due più giovani. Le valigie sono state restituite ai legittimi proprietari.