Milano, arrestate due borseggiatrici di 22 e 28 anni: derubavano viaggiatori alla stazione Centrale

Due cittadine romene di 22 e 28 anni sono state arrestate domenica pomeriggio in flagranza di reato per aver derubato una coppia intenta a consumare un pasto all’interno della stazione Centrale di Milano. Lo stesso giorno, la polizia ha arrestato anche una cittadina di origine bosniaca di 25 anni su cui pendeva un ordine di carcerazione.

Riguardo al furto con destrezza, gli agenti della polizia ferroviaria in servizio presso la stazione hanno notato la ventottenne e la ventiduenne che, dopo essersi avvicinate alla coppia, si sono impossessate di uno smartphone. I poliziotti, che hanno assistito alla scena, le hanno prontamente fermate.

Sempre nel pomeriggio di domenica nei pressi della stazione, i poliziotti hanno fermato la venticinquenne che, a seguito di controllo in banca dati, è risultata destinataria di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura mdella Repubblica presso il Tribunale di Milano dovendo scontare la pena di due anni e ventisei giorni per pene concorrenti. La donna è stata poi accompagnata dai poliziotti presso il carcere di San Vittore.