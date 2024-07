Trofeo Sempione, la carica dei 1.000 runner per il tradizionale appuntamento di sport e solidarietà

Milano – L’appuntamento è per domani sabato 13 luglio alle ore 18.30. A quell’ora è infatti prevista la partenza del 34° Trofeo Sempione, un appuntamento ormai entrato nel cuore degli appassionati della corsa che associa sport e solidarietà.

La manifestazione, organizzata da A&C Consulting con la collaborazione di Road Runners Club Milano ha raccolto già quasi 1.000 adesioni, confermandosi come un appuntamento particolarmente sentito dai runner milanesi.

Tre le distanze in programma, con partenza e arrivo allestiti all’interno dell’Arena: la 10 km competitiva, la 10 km non competitiva e una 5 km non competitiva. Il tracciato di 5 km, senza difficoltà altimetriche e adatto a tutti/e, è disegnato all’interno del Parco Sempione e tra le strade di piazza Castello e piazza Sempione.

Al 34° Trofeo Sempione sarà presente ancora una volta l’Associazione Aus Niguarda che, da 25 anni, sostiene il reparto di Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale Niguarda che assiste persone con lesioni al midollo spinale. La raccolta fondi, promossa dall’Aus Niguarda, vuole integrare il percorso di riabilitazione dei pazienti e supportare il reparto con l’introduzione di nuove tecnologie. Alla corsa non competitiva di 5 km si saranno anche atleti disabili in carrozzina che, per disimpegnarsi al meglio sul percorso meneghino, adotteranno sulla carrozzina un propulsore monoruota, chiamato triride, fornito dalla Triride Srl, che gli consentirà di muoversi in tutta sicurezza.

Inoltre, grazie agli amici di Vegan Power Team e della Compagnia della Polenta, sarà promossa l’iniziativa Doppio Nodo. Tutti coloro che hanno un paio di scarpe da running che non usano ma in buono stato, potranno consegnarle, dopo averle lavate, allo stand dedicato. Le scarpe potranno così avere una nuova vita ai piedi di coloro che ne hanno bisogno. Il Trofeo Sempione non è solo sport, ma molto di più: solidarietà, inclusione e attenzione all’attualità.

Al termine della loro fatica i partecipanti potranno rinfrescarsi con una birra o un cocktail distribuiti da Hexquisite, celebre brand di catering. Inoltre al Parco sarà presente anche RedBull che distribuirà lattine fresche per godersi appieno l’esperienza.