Trivulzio, la stagione. Sul palco giovani talenti e grandi nomi del teatro

La stagione appena conclusa all’insegna del boom, già pronti calendario e campagna abbonamenti per il cartellone 2024-2025, presentazione di spettacoli e concerti a Teatro Trivulzio, "pronti a regalare a melzesi e non tante serate di svago, cultura e socialità".

A presentare la rassegna, dopo una serata speciale con ospite il comico Antonio Cornacchione, il direttore del teatro, Samuele Ferrarese. "Abbiamo cercato - spiega - di costruire una programmazione multidimensionale, variegata. Che miscela stili, guarda al pubblico giovane, ma anche all’appassionato storico di teatro. Sono pronti a sbarcare a Melzo, sul nostro palco, grandi nomi: in chiusura di stagione, e solo per menzionarne un paio, Max Pisu e Lucrezia Lante della Rovere".

I tempi scuri della pandemia sono alle spalle. "Assolutamente si. La stagione che abbiamo appena chiuso è stata all’insegna del record di presenze, a tutti gli spettacoli, a tutti i concerti. Le persone hanno bisogno di uscire, ritrovarsi e divertirsi". Il calendario teatrale di Teatro Trivulzio prenderà il via il 26 ottobre con lo spettacolo "Libertà obbligatoria", di Gaber e Luporini, con Enrico Ballardini, Sara Bertelà, Gianluigi Fogacci. Il 14 novembre "Parlami come la pioggia" di Tennessee Williams, con Valentina Picello e Francesco Sferrazza Papa; il 30 "Back to dance", con la compagnia Kataklò e Athetic Dance Theatre. Il 9 febbraio "Pigiama per sei" con Max Pisu e Antonio Cornacchione. Il 19 "Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro", con Giusto Cucchiarini e Serena De Siena. Penultimo spettacolo, il 15 marzo, il monologo comico "Paolo Sorrentino vieni devo dirti una cosa" con Giuseppe Scoditti. Si chiude il 4 aprile con Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace e la commedia "Non si fa così", per la regia di Francesco Zecca. Campagna abbonamenti al via da ieri, i biglietti dei singoli spettacoli saranno invece in vendita dal 12 settembre. Teatro, ma anche musica. Sempre in ottobre sarà al via una rassegna di concerti che porterà sul palco alcune grandi tribute band: Zucchero Celebration Band, Faber Experience, Michael Jackson Tribute show, Hit Story ‘70. Infine un invito speciale: "La bellezza non fa paura, è davvero reale. Fa sorridere alla vita, fa vivere e non sopravvivere. Ti aspettiamo a Teatro Trivulzio, custode della Bellezza".