Trezzo, “Identità fluenti“. L’Adda risponde in massa

L’Adda risponde in massa a “Identità fluenti“, il progetto di rilancio dell’Ecomuseo di Leonardo tra tour virtuali e installazioni nei punti più belli del territorio. Obiettivo "attirare turisti". Tante le testimonianze raccolte nei 9 Comuni del piano per ricostruire storia e tradizioni dell’area. La Regione, che finanzia, ringrazia e ricorda la ricetta della svolta: "Più digitale, più accessibilità, più visitatori". È questo il cuore dell’operazione firmata dal Pirellone attraverso InnovaCultura, il bando che allarga gli orizzonti nel campo e che con un investimento di 285mila euro con Garden65, Unioncamere e il Fondo di sviluppo europeo regionale porterà una nuova stagione di crescita per le 18 stanze all’aperto del museo che custodiscono i tesori di casa. A renderli vivi le Voci dell’Adda, il racconto raccolto dal regista Alessandro Bosi di personaggi noti e di tanti abitanti che hanno condiviso ricordi e tradizioni, primo mattone della memoria collettiva alla base di tutta l’iniziativa.

Un patrimonio che sarà presto a disposizione del pubblico. Le parole sono l’ossatura delle mappe interattive sulle quali è all’opera l’illustratrice Silvia Marinelli, a lei il compito di trasformarle nei luoghi del cuore a disposizione dei curiosi. Con le amministrazioni, invece, si lavora per individuare i punti di pregio che saranno “segnalati“ dalle creazioni di artisti famosi "veri e propri monumenti – spiega l’Ecomuseo – e nuovi elementi di attrazione turistica". Ci sarà anche uno spazio digitale, dove grazie a web e app si potrà personalizzare le proprie visite. Al centro di tutto i tesori di questo scorcio di Lombardia. Dalle centrali Esterle e Bertini allo Stallazzo, passando per la Rocchetta fra vestigia romane, macchie di vegetazione e cascate, amate dai canoisti. Un gioiello di quiete e meraviglia fra natura e conoscenza. Gli sfondi sono ancora quelli del fiume che i critici intravedono nelle tele di Leonardo più famose, la Vergine delle Rocce e la Gioconda. Un mistero senza fine che gli appassionati possono godersi in totale autonomia. La gita fai da te è sempre molto gettonata, dal castello di Trezzo a quello di Cassano, uno degli itinerari senza tempo più amati. Come le ville di delizia a Vaprio.