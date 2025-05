Fumo in cabina. Paura sull’aereo per Fuerteventura

Fumo in cabina: l’aereo appena decollato ritorna in pista e in aeroporto scattano le procedure di emergenza. È successo nella mattina di ieri a Malpensa, poco dopo le 8, quando il volo EasyJet diretto a Fuerteventura ha dato l’allarme per la presenza di fumo in cabina. L’aereo, un Airbus321, ha invertito la rotta per fare ritorno sulla pista dello scalo varesino, dove nel frattempo sono scattate le procedure d’emergenza a terra con l’intervento in pista della sala operativa di Areu, del 118 e dei vigili del fuoco.

Non c’è stato tuttavia bisogno di particolari interventi, con l’aereo che è atterrato tranquillamente e senza complicazioni per i 203 passeggeri a bordo. Per loro, alla fine, solo un po’ di spavento e la seccatura di una vacanza ritardata. Nemmeno troppo, dal momento che lo stesso aereo è nuovamente decollato poco dopo le 9. Nessun disagio nemmeno per gli altri passeggeri in partenza da Malpensa.

EasyJet ha spiegato che il velivolo "ha riscontrato un problema tecnico che ha provocato odore di fumo in cabina. L’aereo è atterrato in sicurezza ed è stato accolto dai vigili del fuoco a titolo precauzionale. Tutti i passeggeri sono sbarcati normalmente nel terminal e l’aereo è stato ispezionato dai nostri ingegneri". L’azienda poi - sottolineando il costante impegno per garantire la sicurezza - ha espresso il desiderio di "scusarsi con i clienti per il disagio causato".