Trent’anni di Rsa a Opera: festa con Bobby Solo

Alla Rsa Anni Azzurri Mirasole una festa a sorpresa con Bobby Solo (nella foto) per i 30 anni dalla fondazione. Accolto calorosamente dagli ospiti, dalle loro famiglie e dal personale, il cantante ha intrattenuto i presenti intonando le sue canzoni più celebri. Durante l’evento sono stati premiati i collaboratori che, fin dai primi anni di attività della residenza, hanno prestato il servizio a Mirasole. Un ringraziamento particolare è andato a Maria Emilia Gasparotto, prima direttrice della Residenza, e a Giuseppe Della Corte che l’ha diretta fino a poco tempo fa. Fondata nel 1993, la Rsa Mirasole è cresciuta e ha migliorato la qualità della vita degli ospiti, affiancando ai programmi di assistenza sanitaria avanzata un ambiente sempre più accogliente.

"In questi trent’anni Mirasole è diventata sinonimo di cura e ospitalità - sono le parole del sindaco di Opera, Barbara Barbieri intervenuta alla festa di Mirasole - facendosi conoscere come un punto di riferimento in tutto il territorio e dando alla nostra comunità la garanzia di poter affidare i nostri cari a mani esperte e competenti". Per il direttore della Rsa, Gianluca Gazzola "essere parte di questa realtà mi rende orgoglioso. Non siamo solo una struttura leader nell’assistenza agli anziani ma una grande famiglia. Un ringraziamento da parte mia va a tutti i colleghi lavorano nella nostra residenza con impegno e competenza." Presente anche il direttore generale divisione Rsa Anni Azzurri Kos Group, Giuseppe Motta. Mas.Sag.