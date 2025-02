Trenord, Severini nuovo amministratore delegato

Andrea Severini è ufficialmente il nuovo amministratore delegato di Trenord, carica finora detenuta da Marco Piuri, che resta direttore generale di FNM. Manager 50enne con oltre 18 anni di esperienza in aziende attive nei settori della consulenza, delle infrastrutture, dei servizi digitali e dell’entertainment, tra le quali PSC e Italtel, Severini, si legge nella nota diffusa ieri da Trenord, "ha acquisito una solida expertise nella gestione di trasformazioni aziendali e nel coordinamento di processi di ristrutturazione. È tra i fondatori di A2MX Monitor, start up che monitora e analizza infrastrutture e costruzioni".

"Nel ringraziare gli azionisti per la fiducia – ha dichiarato il diretto interessato – raccolgo questa sfida con grande entusiasmo e con la certezza di poter contribuire alla crescita di questa grande azienda chiamata ogni giorno a servire la mobilità in Lombardia di centinaia di migliaia di persone". Insieme a lui nel Consiglio di amministrazione – nominato ieri dall’assemblea dei soci di Trenord, ossia FNM e Trenitalia – siederanno Maria Luisa Grilletta, Federica Santini, Armando Vagliati, Valentina Zanetto, Alessandro Zoratti. Santini, responsabile Sviluppo Business Internazionale del Gruppo FS e presidente di Netinera, seconda società tedesca di trasporto pubblico, è stata confermata alla presidenza.

Il governatore Attilio Fontana e l’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, hanno rivolto a Severini gli "auguri di buon lavoro" con "l’obiettivo di collaborare in maniera propositiva per un servizio ferroviario sempre più efficiente". "La nomina di Severini – commenta Simone Negri, consigliere regionale del Pd – segna la fine della stagione non brillante di Piuri e la vittoria di Fratelli d’Italia sulla Lega".Gi.An.