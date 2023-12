Milano, cade la linea aerea elettrica: treni bloccati in Stazione Centrale

Milano, 31 dicembre 2023 – Caos treni, questa mattina, in Stazione Centrale a Milano.

In seguito alla caduta della linea aer ea elettrica, dal binario 1 al binario 12, i convogli sono tutti fermi. Inevitabili i disagi per i viaggiatori, soprattutto in una giornata festiva come quella di oggi, ultimo giorno dell’anno, dove sono tante le persone che hanno deciso di partire.

Ecco i treni coinvolti che riporta il sito internet di Trenord:

MALPENSA AEROPORTO - MILANO CENTRALE

2933 (MALPENSA AEROPORTO T2 09:37 - MILANO CENTRALE 10:37)

2939 (MALPENSA AEROPORTO T2 11:07 - MILANO CENTRALE 12:07)

2940 (MILANO CENTRALE 11:25 - MALPENSA AEROPORTO T2 12:22)

CHIASSO - MILANO CENTRALE

25514 (MILANO CENTRALE 10:43 - CHIASSO 11:29)

VERONA - BRESCIA - MILANO CENTRALE

2623 (MILANO CENTRALE 11:25 - VERONA PORTA NUOVA 13:17)

BERGAMO - PIOLTELLO - MILANO CENTRALE / BERGAMO - TREVIGLIO

2221 (MILANO CENTRALE 10:05 - BERGAMO 10:55)

2223 (MILANO CENTRALE 11:05 - BERGAMO 11:53)Tirano - Lecco - Milano Centrale

TIRANO - LECCO - MILANO CENTRALE

2835 (TIRANO 16:08 - MILANO CENTRALE 18:40)

Da Trenord si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull'App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione "Circolazione real time".