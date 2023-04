Tre piani, 2 milioni e 400mila euro Caserma dei carabinieri in arrivo

Sempre più vicino il momento dell’apertura al pubblico della nuova Tenenza dei carabinieri, in questi giorni è stata installata la targa della via che conduce alla caserma che porta il nome di Falcone e Borsellino. Si concretizza dunque la scelta voluta dell’Amministrazione comunale precedente di dedicare quella nuova strada ai due giudici-simbolo della lotta alla mafia. L’edificio di proprietà del Comune, che ospita il nuovo presidio dei militari dell’Arma, si sviluppa su tre piani di cui uno seminterrato. Un investimento da 2.400.000 euro finanziato in parte con scomputi degli oneri di urbanizzazione pari a circa 1.800.000 euro e da risorse aggiuntive stanziate dall’imprenditore che ha realizzato il progetto. Terminata la Tenenza, pronti al via per la demolizione della vecchia caserma per fare spazio a realtà commerciali. S.D.