Tre mesi senza connessione internet a scuola, pagano gli insegnanti

Scuole senza connessione internet e docenti obbligati a usare il cellulare per fare lezione. "Ancora una volta diamo voce alla elementare di via Boccaccio che si trova al terzo mese di assenza di collegamento – hanno denunciato maestre e genitori -. Gli alunni con difficoltà di apprendimento, i più fragili, da tre mesi non hanno la possibilità di vedere immagini che possano concretizzare i concetti. Non possiamo dare spazio ai documentari storici, geografici, agli audio per la lingua straniera. Le docenti hanno esaurito i propri giga in poco tempo e anche la pazienza". Dopo i solleciti dell’istituto all’Amministrazione, il problema potrebbe essere risolto fra poco. "È purtroppo mancato il riscontro tra la scuola e l’operatore Vodafone, quest’ultimo in attesa del via libera per intervenire – ha replicato l’assessore Andrea Arosio (nella foto) -. Mi hanno comunicato che arriverà il tecnico e speriamo trovi in tempi brevi la soluzione definitiva".

La.La.