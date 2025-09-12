Tre giorni di eventi e sport per tutti

Tre giorni di iniziative all’insegna della convivialità: da oggi a domenica torna “Basiglio è“, la festa patronale in onore delle sante Agata e Eurosia. Quest’anno gli appuntamenti verranno presentati dalla dj di Radio 105 Ylenia Baccaro, tra i conduttori del programma “Tutto esaurito“.

Il calendario della kermesse cittadina verrà aperto oggi da varie iniziative nel centro storico che verranno riproposte fino a domenica: i gazebi delle “Associazioni in piazza“, alle 19.30 la “Cena in piazza“. Da domani a Palazzo Albertario la mostra di pittura dell’Associazione pittori di Basiglio. Poi la mostra dell’artigianato CreAttive Ciarlasche, lo stand della “Biblioteca fuori di sé“ dove ci sarà un libro in regalo.

"Saranno tre giorni – commenta la sindaca Lidia Reale – all’insegna della convivialità, per scoprire le opportunità che offre il nostro territorio e le associazioni che ne animano il tessuto sociale". L’offerta spazia dallo sport (nella foto un’esibizione di basket durante la scorsa edizione) - con il memorial Pipini, gli Open Day del Real Basiglio e il torneo di ping-pong - agli appuntamenti per bambini e ragazzi, alla musica dal vivo per tutti i gusti (dj set, concerto d’organo, le più belle canzoni del Festival di Sanremo e la pizzica).

M.S.