Travolto da un’auto mentre corre 45enne finisce in rianimazione

Sono molto gravi le condizioni di un 45enne investito ieri mattina a Garbagnate. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata e sotto sedazione nel reparto di neurorianimazione dell’ospedale di Niguarda. A preoccupare è soprattutto il forte trauma cranico. L’impatto sulla strada gli ha provocato anche qualche contusione e frattura. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 10.45 in via Valera 115 a Garbagnate, vicino al confine con Arese. L’uomo di 45 anni è stato investito da un’auto. Dalle prime informazioni sembra che l’uomo stesse correndo sul ciglio della strada o fosse in procinto di attraversarla e un’auto di passaggio lo ha travolto. Il mezzo che giungeva da Bariana in direzione del centro commerciale ha colpito l’uomo che è caduto sull’asfalto in modo violento. La donna al volante dell’auto si è fermata e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, viste le condizioni apparse da subito gravi. Dopo i primi soccorsi sul posto, il 45enne è stato portato d’urgenza all’ospedale di Niguarda di Milano in codice rosso. Sono inoltre intervenute le polizie locali di Arese e di Garbagnate per i rilievi sull’incidente. Davide Falco