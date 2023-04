Travolto da una catasta di infissi, grave carpentiere

Ancora un infortunio sul lavoro nel milanese: un operaio di 35 anni è ricoverato in prognosi riservata all’Humanitas di Rozzano. L’infortunio è avvenuto in via Pitagora al civico 2, all’interno di un cantiere edile dove è in corso la ristrutturazione di uno stabile. L’uomo sarebbe rimasto vittima della caduta accidentale di alcuni infissi depositati nel cortile. Forse durante le operazioni di spostamento del materiale, parte di questi infissi accatastati gli sarebbe crollata addosso, colpendolo violentemente e ferendolo in varie parti del corpo. Il fatto è accaduto alcuni minuti prima delle 16: a lanciare l’allarme al 112 sono stati i colleghi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce bianca di Binasco che ha trasportato in codice rosso il 35enne al pronto soccorso del nosocomio rozzanese. Le sue condizioni restano gravi ed è ricoverato in osservazione, ma secondo le prime valutazioni dei medici non sarebbe più in pericolo di vita. Fra le lesioni subite pare anche la frattura del femore. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale del consorzio dei fontanili. Agli agenti della locale il compito di verificare se nel cantiere al momento dell’infortunio erano state attuate tutte le procedure antinfortunistiche e se i dispositivi di protezione individuali erano regolarmente adoperati.

Massimiliano Saggese