Travolta sulle strisce. Grave una 76enne

Una donna di 76 anni è stata investita sulle strisce pedonali ieri sera in via Melchiorre Gioia ed è stata portata all’ospedale Niguarda in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto alle 19.15, sull’attraversamento privo di semaforo all’altezza dell’incrocio con via Schiaparelli. La 76 enne, in base alle prime informazioni, è stata investita da una Panda scura che potrebbe averla “agganciata“ con lo specchietto. La ricostruzione della dinamica è affidata alla Polizia locale, intervenuta insieme al 118 che ha portato l’investita in ospedale in codice rosso. In via Melchiorre Gioia ma più a Sud, all’altezza del palazzo della Regione, nel 2019 era stato travolto sulle strisce pedonali un dirigente dell’Areu, Paolo Galimberti, che aveva perso la vita. Gi. Bo.

N.P.