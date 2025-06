Il piano del Comune. Piante innaffiate a mano per salvarle dal caldo

Il caldo torrido mette a rischio il patrimonio arboreo e Vimodrone corre ai ripari: dove non c’è impianto d’irrigazione, il Comune sta provvedendo a mano. Canne, annaffiatoi e giri organizzati per evitare che le piante muoiano. Gli operai sono al lavoro in tutti i punti sguarniti.

Non così a Cernusco, dove, ieri, le forze di opposizione hanno denunciato la moria di pioppi nel cono prospettico di Villa Alari, "un centinaio di esemplari erano stati abbattuti nel 2023" sempre secondo il Municipio per il caldo torrido, "ma adesso siamo davanti al secondo episodio". Per loro c’è una sola parola che spieghi la situazione: "Incuria".

Bar.Cal.