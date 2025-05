Trasporti e make-up. Ecco le opportunità

Doppio appuntamento domani con diverse opportunità di lavoro. Per chi desidera lavorare nei trasporti, Afol Metropolitana, in collaborazione con il Comune di Cernusco Sul Naviglio, ha organizzato un recruiting day dedicato all’attuale campagna di recruiting di ATM, Azienda Trasporti Milanesi e Net, società Nord Est trasporti, parte del gruppo Atm, che gestisce il trasporto pubblico extraurbano nel Nord-Est dell’area metropolitana milanese. Durante l’incontro, che si tiene presso La Filanda di Cernusco sul Naviglio dalle 9.30 alle 13, il gruppo presenterà il progetto “Patenti gratuite per conducenti del futuro” che consente di diventare conducenti di bus, tram e filobus senza dover sostenere il costo della patente D e della Carta di Qualificazione del Conducente (Cqc). L’attuale campagna di ricerca del personale seleziona, inoltre, anche conducenti già in possesso di patenti superiori, tecnici per la manutenzione di metropolitane e tram, conducenti e agenti di linea itineranti per sistemi di metropolitana automatica. Sono aperte ricerche anche per giovani laureati, ingegneri o persone interessate a lavorare nei servizi dedicati alla clientela.

Per chi desidera un futuro professionale nella cosmesi, l’appuntamento è con il recruiting day Wycon Cosmetics domani, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30, al Centro Milano Donna del Municipio 1 di Milano, in via Dogana 2. Il brand, presente nel settore make-up, ricerca beauty advisor. Le posizioni aperte sono rivolte a chi possiede predisposizione alla vendita, spirito di squadra e capacità di lavorare per obiettivi e sarà possibile incontrare direttamente i responsabili di Wycon Cosmetics.

Per iscrizioni, informazioni sugli appuntamenti e le posizioni ricercate: afolmet.it