Trasportato un rene. Salverà una bimba

Una nuova missione della speranza della polizia locale di Peschiera Borromeo per salvare una piccola vita. In campo gli agenti addetti al trasporto organi del comando che nel fine settimana ha effettuato un altro trasporto urgente: un rene pediatrico espiantato a Bari e destinato ad una piccola paziente ricoverato all’ospedale di Padova. Il rene è stato consegnato all’equipe chirurgica pediatrica che ha potuto procedere al trapianto. Il rene è arrivato via aereo alle 3 del mattino di sabato e grazie alla "staffetta" della locale è stato consegnato a Padova alle 4.45. Il servizio trasporto organi è attivo dal 2019 grazie alla volontà del corpo di polizia locale di Peschiera e al contributo di una azienda locale, che ha donato una Mercedes C220. Gli agenti della polizia locale di Peschiera che operano in tempo reale per raggiungere destinazioni ospedaliere in tutto il nord e il centro Italia dal 2019 fino a oggi hanno effettuato oltre 100 missioni.

Mas.Sag.