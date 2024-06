Tram deraglia e urta un taxi. Traffico in tilt

Traffico in tilt nella mattina di ieri in centro a causa del deragliamento di un tram. Un tram modello Sirio della serie 7100 che serve la Linea 15 è uscito dai binari in via Mazzini, a due passi dal Duomo, in corrispondenza di una curva a destra. Secondo la ricostruzione di Atm, il mezzo è uscito dalle rotaie a causa di un “ostacolo” sui binari – potrebbe essersi trattato di un oggetto o di un massello della pavimentazione stradale che si è spostato. Nello sbandamento successivo al deragliamento il tram ha urtato, senza grazi conseguenze, un taxi che passava nella via in quel momento. A causa dell’incidente e delle successive manovre per il riportare il tram nel suo sedime, la circolazione è andata in tilt per alcune ore: la situuazione è stata poi riportata alla normalità in paio d’ore.