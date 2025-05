Il Torneo Real Trezzano: "No violenza sulle donne"

Tanta partecipazione al Trofeo Solidarity Sunday, organizzato dalla società sportiva Real Trezzano per sensibilizzare sulla difesa delle donne vittime di violenza. In campo, si sono affrontate le formazioni delle forze dell’ordine (carabinieri, polstrada, polizia locale e squadra interforze), calcio femminile, Nazionale italiana artisti tv e formazione Don Mazzi. Un successo che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, autorità militari, istituzioni e delle associazioni impegnate nell’assistenza alle fragilità, come Croce Rossa e Croce Verde Trezzano, oltre alla Fondazione Somaschi che gestisce il centro antiviolenza del corsichese. A queste realtà è stato destinato parte del ricavato dell’iniziativa.F.G.