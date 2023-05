Traina Scaccabarozzi, segue Iannotta: si va al ballottaggio

Il miraggio del primo turno mancato di poco, si va al ballottaggio: ma "traina" Ilaria Scaccabarozzi, il vicesindaco uscente "civica", candidato da Insieme per Gorgonzola, Pd, Terzo polo e Movimento In Comune, a fine scrutinio premiata dal 47,15% dei votanti. Come da pronostico, lo sfidante è Fabio Iannotta, Fratelli d’Italia, Lega Nord e Forza Italia, che ottiene il 25,08%: una forbice inattesa e non trascurabile. E l’ago della bilancia, grande come una casa, è ora il polo civico di centrodestra Progetto Uniti per Fare-Grande Gorgonzola-Rinnoviamo Gorgonzola, che, con il suo candidato Matteo Pedercini, ha ottenuto il 23,59% dei voti. Resta fuori ballottaggio, ma dopo un testa a testa con il centrodestra "ufficiale" durato un intero pomeriggio. Il quarto candidato, Antonio Zantonini di Movimento 5Stelle e Sinistra per Gorgonzola, ha ottenuto 242 voti, pari a circa il 4,19% in percentuale. Se il ballottaggio era nelle previsioni, i dati della giornata sono senz’altro l’affermazione lusinghiera dell’avvocata candidata dal centrosinistra, il dato sotto le aspettative del centrodestra "con simboli" (che richiederà analisi di lista), e il risultato che se non premia con il secondo turno inorgoglisce il polo civico capitanato da Pedercini-Baldi-Gironi, i protagonisti del "gran rifiuto" alla destra ufficiale, al motto di "prima i cittadini, poi i diktat di partito", di un mese fa. Una spaccatura che comunque non ha giovato all’area, da ricucire in vista del 28. La sera del primo turno la soddisfazione di Scaccabarozzi: "Siamo al ballottaggio, e con un ottimo risultato. Sono molto contenta. Pd e liste civiche funzionano. E sono protagoniste di una pagina, anche altrove, in controtendenza rispetto al dato nazionale". Il primo turno sfumato? "Un po’ spiace. Ma va bene così. Da domani si torna per strada e porta a porta, a incontrare le persone". Si riserva commento lo sfidante Iannotta: "Il dato è ancora da limare con esattezza, e non voglio fare valutazioni “a caldo”, senza avere adeguatamente riflettuto". Ballottaggio perso di poco per Pedercini: "Ma direi che il nostro risultato è più che buono". L’affluenza definitiva nelle 17 sezioni fra le scuole di via Restelli e quelle del Molino Vecchio il 52,16%. Monica Autunno