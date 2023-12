Traffico in Tangenziale Est oggi, oltre 9 chilometri di coda: incidente e nebbia paralizzano la viabilità

Milano, 12 dicembre 2023 – Mattinata da incubo per i pendolari lombardi che percorrono la Tangenziale Est. A causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli, il traffico è rimasto paralizzato fin dalle 7,50 nel tratto compreso tra la barriera di Agrate Brianza e lo svincolo Gobba – Treviglio Vimodrone, in direzione dell’allacciamento dell'autostrada A1.

L’incidente, avvenuto pochi minuti prima delle 8, probabilmente anche a causa della fitta nebbia in quel tratto di Tangenziale, ha provocato rallentamenti e code arrivate fino a 10 chilometri intorno alle 9, con tempi di percorrenza di oltre 50 minuti. A paralizzare il traffico in entrata a Milano, già particolarmente intenso in quella fascia oraria del mattino, sarebbe stata proprio la fitta nebbia che ha provocato un rallentamento generale della viabilità per gran parte della mattinata.

Code a tratti stamani anche allo svincolo Sp 208 per Carugate: Brugherio Nord e allo svincolo per Lambrate: Melzo – Dogana Segrate.