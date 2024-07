Sesto San Giovanni, traffico di auto di lusso: arrestati due bielorussi

Sesto San Giovanni, 17 luglio 2024 – Traffico di auto sulla rotta fra l’ex Urss e l’Italia: scattano due nuovi arresti nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Polizia di Stato.

I nuovi indagati sono un bielorusso di 27 anni e una sua connazionale 22enne, fermati dagli agenti del commissariato cittadino, sviluppo di un’operazione che aveva portato alla scoperta di un gruppo di lituani attivi nel campo della ricettazione di autovetture di grossa cilindrata.

Il materiale sequestrato

I due stranieri fermati sono accusati di ricettazione e riciclaggio di autovetture. Sono stati trovati con 150 targhe di auto di varie nazionalità, molte delle quali con allegati documenti con numero di telaio, 15 documenti di identificazione di persone di varie nazionalità dell'Est Europa.

L’avvistamento

Nei giorni scorsi, i poliziotti avevano notato una citycar compatta che, con targhe ucraine, si aggirava per le strade comunali senza apparente meta. Sabato scorso hanno notato la coppia fermare l'auto in via Torino e scendere nel box di uno stabile trasportando un trolley, lasciato nella rimessa.

La perquisizione

Lunedì uno dei due è tornato per entrare nel garage. L’uomo è stato subito bloccato: all'interno, oltre alla valigia di grosse dimensioni, un fuoristrada del valore di oltre 230mila euro con targa tedesca e molto altro materiale: appunto targhe, documenti falsi e altro. Verificato con una concessionaria che l'auto era stata rubata e poiché i due non hanno dimora in Italia sono stati fermati per ricettazione e riciclaggio, e portati alla casa circondariale di Monza e alla Sezione femminile del carcere di Milano.