Tamponamento sull’A1 tra Lodi e Milano: quattro feriti, tra cui due bimbi trasferiti al Niguarda in elisoccorso e lunghe code

Lodi, 18 agosto 2024 – Il controesodo del weekend successivo al Ferragosto ha contraddistinto le autostrade italiane di traffico e di alcuni incidenti che hanno rallentato la circolazione ma soprattutto portato a soccorsi tempestivi da parte dei sanitari.

Il pomeriggio sull’A1 si è caratterizzato da un tamponamento fra almeno tre veicoli in direzione di Milano che ha provocato il ferimento di quattro persone, inclusi due bimbi, nessuno in pericolo di vita, e generato una lunga coda di 4 chilometri sull'A1 fra Lodi e Milano. L'incidente è avvenuto fra Lodi e il collegamento con la Tangenziale Est Esterna di Milano.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polstrada e sanitari con ambulanze e l'elisoccorso a causa del grande spavento per i due minori coinvolti. L'elicottero ha portato i due bambini, un maschio di 8 anni con dolore alla gamba e una bimba di 5 con contusioni al volto e all'addome, all'ospedale Niguarda, mentre altre due persone sono state portate in ambulanza al Policlinico e all'Humanitas di Rozzano, tutti in codice giallo.

Il traffico è comunque stato intenso tutta la giornata su tutte le autostrade con code ai caselli in ingresso a Milano.