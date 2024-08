Statale 36 da incubo a Ferragosto, fino a 10 km di coda. Bloccata la diramazione per la Valsassina

Lecco, 15 agosto 2024 – Non percorrere quella strada! Statale 36 da incubo di Ferragosto. Peggio ancora la nuova Lecco – Ballabio, la variante della 36 per la Valsassina.

Come da previsioni della vigilia, migliaia e migliaia di persone in fuga dalla metropoli e dalle città della Brianza, si sono riversate in auto sulla Milano – Lecco per la gita fuoriporta dell'Assunta sul lago di Como o sulle montagne della Valtellina e della Valsassina. In mattinata si sono registrati fino a dieci chilometri di coda verso Lecco, contrassegnati sulle mappe dei navigatori da una lunga striscia rossa tendente al bordeaux .

Per percorrere la decina di chilometri della SS 36 dir, la diramazione per la Valsassina della Superstrada da Lecco a Ballabio, ci vogliono invece quasi tre quarti d'ora. Situazione da bollino nero pure sulla Sp 62, la veccia provinciale Lecco – Ballabio. Rallentamenti anche all'altezza degli svincoli delle principali località turistiche e sulla rivierasca SP 72 in Alto Lario. Per questa sera si prevede lo stesso, ma in direzione opposta, per il controesodo di villeggianti e turisti di giornata di ritorno a casa.