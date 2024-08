Statale 36 in tilt, tra partenze e rientri

C’è chi va e c’è chi viene, ma in qualsiasi direzione si vada, il ponte di Ferragosto sarà da bollino rosso sulla Statale 36. A mettere in guardia sono gli esperti di Anas, che la gestiscono: "Il quarto fine settimana di esodo estivo è segnato dalle partenze per il lungo ponte di Ferragosto – avvertono –. È atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che sono rimasti nelle grandi città, ma che si concedono qualche giorno di riposo per celebrare il 15 agosto in località più vicine. Non mancheranno gli ultimi vacanzieri che partiranno verso mete più lontane, mentre a partire dalle giornate di sabato e domenica sono previsti i primi rientri a casa".

Già da ieri gli spostamenti sono in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura. "Viceversa – proseguono da Anas – dopodomani e domenica è atteso traffico intenso verso i grandi centri urbani".

Nell’ultimo week end più di un milione di persone ha viaggiato sulla Statale 36, in aumento del 12% rispetto a quello precedente. La tratta più trafficata è stata quella di Monza, con il passaggio di 182mila veicoli. All’altezza di Costa Masnaga i mezzi in transito sono stati invece 139mila; 78mila tra Lecco e Mandello del Lario; 72mila tra Mandello e Colico. Dopo l’innesto con la Statale 38 dello Stelvio, a Novate Mezzola sono stati 34mila e 19mila dopo le uscite per la Val Chiavenna. Sulla Variante di Tirano, la SS 38 Var, sono transitati inoltre 57mila auto prima della tangenziale di Sondrio e 25mila dopo Tirano. D.D.S.