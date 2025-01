Torneo della Befana: "Grazie alle società"

Socializzazione, impegno, divertimento e sport. Sono questi gli elementi che hanno caratterizzato l’ottavo torneo di volley dedicato alla Befana. "Per prima cosa, un grande grazie alle società che hanno partecipato nell’organizzazione del torneo. Sono momenti in cui si mettono in risalto le fasce giovanili e che riempiono i palazzetti di tante famiglie e allegria. La Goss Volley ancora una volta ha fatto un grandissimo lavoro e la presenza di nuovi elementi nell’associazione ha aiutato a valorizzarla ancora di più. Grazie ai volontari che con il loro impegno, dalle salamelle all’intrattenimento, alla musica al coordinamento, sono la forza motrice di questi eventi che aiutano anche i più giovani ad avvicinarsi allo sport che non è solo attività fisica ma è anche un percorso educativo. Bollate ammetto che risponde bene allo sport e il sogno sarebbe quello di avere uno spazio per ogni società", conclude Ida De Flaviis, assessore allo Sport e tempo libero. Non importa quindi chi ha vinto, perché il vincitore sono tutte le persone che hanno partecipato e chi si sono divertite. "Anche questo 2025 è iniziato con il consueto incontro di pallavolo dell’associazione Goss Volley. Un ringraziamento a tutti i volontari che si sono resi disponibili per l’ottima riuscita dell’evento, quest’anno svolto per la prima volta su tre giorni", concludono dall’associazione Goss.

In campo nei tre giorni squadre under 12, under 14, under 17 ma anche la terza divisione, una partita a squadre miste, la classica genitori e figli e mini-volley. A partecipare oltre alle squadre del Goss Volley, anche le Primule di Garbagnate, la Posl di Paderno, Arca di Cesano Maderno, Jolly di Palazzolo e Desiano di Desio. Per il mini volley il Cesate Volley e PVL Lainate. Premiate tutte le squadre.

D.F.