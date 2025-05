I salesiani aprono alla meccatronica

L’Istituto Salesiano Sant’Ambrogio di Milano e Fondazione Cnos Fap Lombardia – realtà salesiana impegnata nella formazione e aggiornamento professionale – annunciano la realizzazione della Rete Mechatronics Lab.

Il progetto – di durata triennale – ha l’obiettivo di agevolare percorsi di approfondimento tecnologico in ambito meccatronico, offrendo agli studenti un’esperienza di apprendimento altamente qualificata e in stretta sinergia con il mondo delle imprese.

Allo scopo di valorizzare le potenzialità e le competenze degli allievi dell’Istituto e della Fondazione l’accordo di rete propone la collaborazione tra aziende e studenti dell’Istituto per la realizzazione di progetti individuali o di piccoli gruppi per i quali vengono predisposte delle specifiche convenzioni con le aziende.

L’accordo sarà presentato ufficialmente durante l’evento “MechLab – One to one experience”, che si terrà martedì prossimo, 27 maggio, presso l’Istituto Salesiano Sant’Ambrogio di via Copernico 9/via Tonale 19.

"L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per rafforzare il legame tra Scuola e Impresa, offrendo agli studenti un’educazione orientata all’innovazione e alle esigenze del mercato del lavoro", ha commentato don Alessandro Ticozzi, direttore dell’Istituto Salesiano Sant’Ambrogio di Milano.