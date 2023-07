Tornado e bomba d’acqua Il finimondo sulla Martesana

di Monica Autunno

e Barbara Calderola

CERNUSCO

Alberi schiantati dal vento, strade allagate, tetti di capannoni portati via dalle raffiche, un ferito e due tragedie sfiorate, tromba d’aria "doppia" e molti danni, nell’hinterland nord est. Il primo "robusto" antipasto già la notte scorsa, quando una tromba d’aria aveva attraversato alcuni Comuni della zona. Ma il peggio doveva ancora arrivare. E il disastro è scoccato alle undici di ieri mattina, con una bomba d’acqua e un tornado che si sono abbattuti su molti centri, e con particolare violenza sul tratto fra Cernusco, Cassina, Gorgonzola e Gessate.

Sul Naviglio la situazione più critica con la paura che ha scosso diverse zone della città, dove "twister" è stato filmato da tanti abitanti increduli: la colonna nera alta fino al cielo carica di tensione e di forza che ha scaricato a terra tutta la propria furia per fortuna è durata pochi secondi, ma nei prossimi giorni arriverà il conto. In mezz’ora di finimondo si è rischiato il peggio: ad Abbiategrasso, dove un furgone con autista, subito messo in salvo, è finito in un canale, a Cinisello, dove una pianta ha centrato nella caduta un’auto con a bordo una donna, uscita indenne dalla vettura; e a Paderno Dugnano, dove un motociclista 63enne in transito è stato colpito da un albero divelto dal vento, ed è stato invece portato a Niguarda per controlli. I danni della tromba d’aria sono importanti. A Gorgonzola, dove già la notte scorsa le raffiche avevano devastato il viale del cimitero e interi quartieri. A mezzanotte i primi messaggi del sindaco Ilaria Scaccabarozzi ai cittadini: "Voglio rassicurarvi, stiamo verificando i problemi per intervenire subito"; a Gessate, dove il tornado mattutino si è infilato nella zona industriale verso Pessano, “scoperchiando” varie aziende. Ancora ieri pomeriggio uno scenario difficile, "lascio immaginare - così il sindaco Lucia Mantegazza - cosa era stamane". E così a Cassano d’Adda, Inzago, Melzo, Vignate. Ore di superlavoro per vigili del fuoco e protezione civile, carabinieri, agenti di polizia locale. Guai seri anche per l’agricoltura, tetti divelti su stalle e cascine.

Nella serata di ieri poi, una forte grandinata e spaventose raffiche di vento hanno causato danni nel Nord Milano, tra Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo: crollati anche alcuni cornicioni.