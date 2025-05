"Nubifragio del 2023. Pareggio entro l’anno"

"Entro la fine di questo anno noi ripianteremo integralmente i 4.700 alberi persi a causa del nubifragio del 25 luglio 2023". Il sindaco Giuseppe Sala indica l’obiettivo fissato dal Comune per tornare al pareggio dopo quanto accaduto quasi due anni fa. E lo fa durante la presentazione di un’iniziativa che ha visto come protagoniste due società private affezionate al verde meneghino, Msc Foundation e Webuild, che hanno donato complessivamente circa 400 mila euro (200 mila euro a testa) al fondo “Milano per gli alberi“, che dal 2023 punta a far ripiantumare più piante possibili in città. Grazie a quei 400 mila euro, saranno piantati 730 nuovi alberi nei parchi Montanelli e Forlanini. "In città – continua Sala – a causa del nubifragio abbiamo perso quasi 5 mila alberi, il 2% di quelli della città sono stati abbattuti. Quello che abbiamo fatto subito è stato riattivare un progetto per la ripiantumazione dove abbiamo chiamato a raccolta imprese e cittadini. Abbiamo raccolto 1,3 milioni di euro, figli della generosità milanese".

Grazie alle donazioni di Msc Foundation e Webuild "saranno piantati più alberi di quelli che sono stati abbattuti", sottolinea l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi: 220 al parco Montanelli contro i 187 persi, e 510 al parco Forlanini contro i 361 persi. Due targhe all’interno dei parchi saranno posizionate per ricordare la donazione da parte di Msc Foundation e Webuild. "Ci ha colpito molto la devastazione del nubifragio del 2023 che ha trasformato i giardini Montanelli in un cimitero di alberi – commenta Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della Divisione Crociere del gruppo Msc –. È stata non solo una perdita per l’ambiente ma un danno per la memoria collettiva della nostra comunità, intervenire è stato un dovere". "Milano ci ha dato tantissimo, ci ha fatto crescere, noi siamo una società profondamente milanese – spiegato Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild -. A Milano abbiamo realizzato le metropolitane. Essere cittadini significa vivere in una comunità e quando succedono cose come il nubifragio che ha distrutto il verde della città ci siamo sentiti in dovere di intervenire, c’è questo sentimento di risarcire".

M.Min.