Torna “Valori in Campo“. Lo sport è integrazione

Sostenibili, diversi e inclusivi. Sono i pilastri del progetto “Valori in Campo“ ideato dal Gruppo CAP, la società pubblica che gestisce il Servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, arrivato alla sesta edizione. Obiettivo: promuovere comportamenti virtuosi tra i giovani e favorire l’inclusione sociale attraverso lo sport, supportando le comunità del territorio. Per farlo, la società ha investito 160mila euro per il biennio 2024-2026. E sono 9 le iniziative premiate, presentate da altrettante società sportive dell’hinterland milanese, dedicate a “sostenibilità“, con focus sulle iniziative volte alla tutela dell’ambiente, a “inclusione“, per abbattere barriere di qualsiasi tipo, “diversità e pari opportunità“, contro gli stereotipi di genere.

L’investimento messo a disposizione da Gruppo CAP verrà suddiviso tra i progetti vincitori: Us Legnanese – Unione sportiva Legnanese per il Sociale; Us Sangiorgese – SostenibilitÀtletica: Sangiorgese e Campaccio per trasporti ecologici ed accesso responsabile all’acqua. Asd Melzo – BaskinMelzo; Asd Lotta CLUB Seggiano – Babylonia, progetto che punta a integrazione sociale e inclusione di giovani provenienti dalle comunità dei centri di accoglienza per minori non accompagnati. Guida sarà l’atleta Iman Mahdavi, primo immigrato rifugiato residente in Italia a entrare a far parte della squadra olimpica dei Rifugiati, tra gli atleti di Parigi 2024. Ancora: Asd Plesios – Vimodrhome Play District; Crescere insieme con lo sport Asd – Crescere insieme a ritmo di sport. Polisportiva giovanile Senago pallavolo – ReCAP sullo sport inclusivo. Rugby Parabiago – Inclusione in meta. Asd Trezzano Basket – Allenare le emozioni con il tiro con l’arco. "Ancora oggi, dopo più di 10 anni di storia e sei edizioni, “Valori in Campo“ si conferma uno dei nostri progetti più significativi, che ci permette di contribuire alla formazione dei più giovani affinché diventino i cittadini responsabili del domani, capaci di rispondere alle sfide del nostro tempo, sia a livello sociale che ambientale", commenta Yuri Santagostino, presidente di Gruppo CAP. "Con lo sport si fa rete e, con questo progetto, si alimentano progetti virtuosi, moltiplicando i benefici", parole di Roberto Maviglia, consigliere delegato all’Edilizia scolastica, impiantistica sportiva e gestione Idroscalo di Città metropolitana. "Tramite questo progetto – il messaggio di Marco Riva, presidente Coni Lombardia – date un supporto importante alle associazioni sportive del territorio". Nella scorsa edizione, sono stati oltre 2mila gli atleti coinvolti.

Marianna Vazzana