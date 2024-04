Torna “mADDAzine“. La città per due giorni capitale del fumetto

La città ancora una volta sarà capitale del fumetto, sul fiume torna “mADDAzine“, la rassegna del Comune e della pro loco dedicata al comics e all’illustrazione quest’anno sarà anche lungo l’alzaia. Ospiti della terza edizione, in programma sabato e domenica, “firme“ di grido del settore: Pablo Cammello, Crimina1iza, Margherita Morotti, Passenger Press (nella foto), MalEdizioni, Dungeon Store Milano Nord, LaRevue Dessinèe, Midian Comics e Ardit XhaFA. Il piatto è ricco fra incontri, workshop e performance live. Per la prima volta il festival oltre alle stanze della Casa del custode delle acque conquista la sponda, chiusa al traffico dalle 9 alle 19 per lasciare spazio alle bancarelle di una ventina di espositori tra case editrici, autori e collezionisti (l’accesso all’area della diga sarà garantito da via Sant’Antonio). Bar.Cal.